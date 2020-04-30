وزير الدفاع الإيراني يدعو إلى الاستعداد لـ"المواجهة"

دعا وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، أمس الأربعاء، إلى الاستعداد لمواجهة التهديدات الجديدة في المستقبل.

وقال حاتمي، خلال تفقده مستشفى الشهيد جمران في طهران، "إن االكادر الصحي والعلاجي في البلاد سجل مفخرة وطنية بحضوره الشجاع في مواجهة فيروس كورونا"، مضيفا أن "هذا الفيروس وضع إرادة الشعب والمسؤولين على المحك".

وأكد أن "وزارة الدفاع تولي أهمية خاصة لصحة وعلاج أفراد القوات المسلحة وعوائلهم"، مشيرا إلى "تخصيص ميزانية جيدة للمستشفيات العسكرية الأمر الذي سيحسن من مستوى الخدمات التي تقدمها".

ودعا وزير الدفاع الإيراني، إلى تدوين كل التجارب والنتائج التفصيلية التي تم التوصل إليها في حملة مكافحة كورونا بهدف مواجهة التهديدات المماثلة التي قد تظهر في المستقبل، معتبرا أن تداعيات انتشار فيروس كورونا لم تقتصر على الصحة بل شملت كل أبعاد الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وبالتالي علينا الاستعداد لمواجهة التهديدات الجديدة في المستقبل.

وأشار العميد حاتمي، إلى أن تداعيات وآثار فيروس كورونا يمكن أن تدفع دول التسلط والهيمنة لتعزيز هيمنتها على الشعوب الأخرى، ومن هنا فإنه من الضروري أن نعزز بنية البلاد لمواجهة مثل هذا النوع من التهديدات.

العالم

GMT 11:47 30.04.2020انسخ الرابط

الموضوع:آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (114)

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دعا وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، أمس الأربعاء، إلى الاستعداد لمواجهة التهديدات الجديدة في المستقبل.

وقال حاتمي، خلال تفقده مستشفى الشهيد جمران في طهران، "إن االكادر الصحي والعلاجي في البلاد سجل مفخرة وطنية بحضوره الشجاع في مواجهة فيروس كورونا"، مضيفا أن "هذا الفيروس وضع إرادة الشعب والمسؤولين على المحك".

وأكد أن "وزارة الدفاع تولي أهمية خاصة لصحة وعلاج أفراد القوات المسلحة وعوائلهم"، مشيرا إلى "تخصيص ميزانية جيدة للمستشفيات العسكرية الأمر الذي سيحسن من مستوى الخدمات التي تقدمها".

ودعا وزير الدفاع الإيراني، إلى تدوين كل التجارب والنتائج التفصيلية التي تم التوصل إليها في حملة مكافحة كورونا بهدف مواجهة التهديدات المماثلة التي قد تظهر في المستقبل، معتبرا أن تداعيات انتشار فيروس كورونا لم تقتصر على الصحة بل شملت كل أبعاد الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وبالتالي علينا الاستعداد لمواجهة التهديدات الجديدة في المستقبل.

وأشار العميد حاتمي، إلى أن تداعيات وآثار فيروس كورونا يمكن أن تدفع دول التسلط والهيمنة لتعزيز هيمنتها على الشعوب الأخرى، ومن هنا فإنه من الضروري أن نعزز بنية البلاد لمواجهة مثل هذا النوع من التهديدات.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 983 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وهو أقل معدل يومي للإصابات منذ مارس/ آذار الماضي، لافتة إلى أن الإجمالي تخطى 94600.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي "إحصاء 983 حالة إصابة جديدة والعدد الإجمالي يرتفع إلى 94640"، مضيفا "تم إحصاء 71 حالة وفاة جديدة بكورونا في إيران ما يرفع العدد الإجمالي إلى 6028".