الصفحة الدولية

موسكو: روسيا قلقة من خطط أمريكية لتفعيل أحكام قرار أممي بشأن إيران


كشفت الخارجية الروسية أن روسيا قلقة من الخطط الأمريكية لتفعيل أحكام قرار مجلس الأمن الدولي بشكل انتقائي بشأن إيران والتي تنتهكها واشنطن نفسها.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن نظام حظر توريد الأسلحة والمعدات العسكرية لإيران ينتهي في شهر تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام بمقتضى قرار مجلس الأمن رقم 2231، والولايات المتحدة تتعامل مع تنفيذ هذا القرار بصورة انتقائية.

وقال ريابكوف لوكالة سبوتنيك: "بالنسبة لتمديد النظام الخاص بتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية لإيران، وأيضا تصدير إيران للأسلحة، فإن المسألة بالنسبة لنا كانت منتهية لحظة تبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231. هذا النظام الخاص سينتهي بمرور خمس سنوات، في تشرين الأول/أكتوبر 2020، ولا يمكن الانحراف عن هذا القرار".

وأضاف ريابكوف: "بشكل عام، ينبغي تنفيذ القرار رقم 2231 بالكامل. يجب على جميع البلدان اتباع روحه ونصه بدون أي استثناءات. مع الأسف، الولايات المتحدة تتعامل مع تطبيق القرار بشكل انتقائي، ونحن بالطبع نستقبل إشارات واشنطن في هذا الصدد بقلق، كما تقوم الولايات المتحدة بإعاقة الدول الأخرى من تنفيذ القرار، وتهددها بأنواع مختلفة من العقوبات والتدابير التقييدية".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أكد اليوم الخميس، أن بلاده "تواجه هذا العام، الحظر ومؤامرات الأعداء وفيروس كورونا معا".

وقال روحاني، خلال مراسم افتتاح مشاريع وطنية، في محافظة إيلام غربي ايران عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، إن "هذا العام مهم جدا إذ أننا نواجه الحظر ومؤامرات الأعداء من جانب وفيروس كورونا من جانب آخر".

وأضاف: "ولكن علينا أن نحول هذا العام إلى عام قفزة الإنتاج ومثلما أكد قائد الثورة، علينا أن نقوم في هذا العام بخطوة خاصة في قطاعات الإنتاج سواء الزراعية أو الصناعية أو الخدمية أو غيرها".

واردف قائلا: "علينا هذا العام أن نضع أيدينا بأيدي البعض ونتكاتف ليكون عام قفزة الانتاج وأن يدرك الأعداء بأن الشعب الإيراني المقتدر لن يستسلم أمام مؤامراتهم.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ترامب يقول إن الصين تتمنى أن يخسر الانتخابات الرئاسية المقبلة
وزير الدفاع الإيراني يدعو إلى الاستعداد لـ"المواجهة"
موسكو: روسيا قلقة من خطط أمريكية لتفعيل أحكام قرار أممي بشأن إيران
شبكة اميركية: العثور على 60 جثة بشاحنات متوقفة في نيويورك
الرئيس روحاني: حققنا نجاحا ملحوظا في مواجهة فيروس"كوفيد_19"
واشنطن: سنحمل الصين مسؤولية تضرر العالم بشان اخفاء معلومات عن كورونا
دواء يثبت فعاليته في علاج كورونا خلال التجارب السريرية
نيويورك تايمز: اعداد المتوفين بكورونا في اميركا اعلى بكثير من المسجل
معدلات كورونا في إسبانيا تعاود الارتفاع
بالأرقام.. قفزة بعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك