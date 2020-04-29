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معدلات كورونا في إسبانيا تعاود الارتفاع


أعلنت السلطات الصحية الإسبانية، أن 325 شخصا توفوا في البلاد إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل ارتفاعا مقارنة مع معدلات اليوم السابق.

وأشارت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، إلى أن حصيلة ضحايا الوباء ارتفعت منذ أمس بـ453 حالة جديدة، موضحة أن هذا الرقم يضم وفيات أخرى حصلت في الأيام السابقة ولم يتم إحصاؤها.

وبشكل عام، أودى الفيروس التاجي حتى الآن بأرواح 24275 شخصا في إسبانيا.

وأكدت الوزارة تشخيص 2144 إصابة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 212917 بما فيها 109 آلاف حالة شفاء تقريبا.

وقبل يوم منذ ذلك، سجلت إسبانيا أدنى حصيلة لكورونا منذ أكثر من شهر، أي 301 وفاة و1308 إصابات جديدة.

ويأتي ذلك في وقت شرعت فيه حكومة مدريد تدريجيا في تخفيف القيود المفروضة لردع الوباء، مع تمديد حالة التعبئة العامة حتى التاسع من مايو القادم.

واعتبارا من 26 أبريل، سيسمح للأطفال تحت سن 14 عاما بالتنزه قرب منازلهم برفقة أوصيائهم الكبار لمدة ساعة يوميا.

وتعهد رئيس الوزراء بيدرو سانتشيز مؤخرا بالسماح للمواطنين بممارسة الرياضة والتنزه برفقة الأشخاص الذين يقيمون معهم في الهواء الطلق اعتبارا من الثاني من مايو شريطة أن تستمر معدلات الإصابة في التراجع.

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