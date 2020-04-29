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بالأرقام.. قفزة بعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة


كشفت جامعة "جونز هوبكنز"، عن قفزة بالإصابات والوفيات بفيروس كورونا في أمريكا، خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ تم تسجيل أكثر من 24 ألف إصابة جديدة و2096 وفاة، قفزا من 1378 أول أمس.

وقالت الجامعة التي تسجل بيانات السلطات الفيدرالية والمحلية عن ضحايا كورونا، وكذلك وسائل الإعلام ومصادر أخرى مفتوحة، إن 2096 شخصا من المصابين بالفيروس التاجي توفوا في الولايات المتحدة في اليوم الأخير، حيث كان هذا الرقم أقل بكثير قبل يوم وبلغ 1378 أول أمس.

وأعلنت الجامعة عن تسجيل 24،385 حالة إصابة جديدة، قفزا من 22412 في اليوم السابق.

وهذا يعني أن عدد الإصابات الجديدة زاد بمقدار 1973 إصابة عن اليوم السابق، وبـ718 وفاة عن أول أمس.

وبحسب الجامعة، في الوقت الحالي يتجاوز عدد حالات الإصابة بالنوع المستجد من الفيروس التاجي في الولايات المتحدة المليون ويبلغ مليونا و12 ألفا و 583 إصابة وأكثر من 58 ألف وفاة.

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