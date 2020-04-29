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خوفا من سيناريو الجوع... ترامب يجبر منتجي اللحوم على استئناف العمل


وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، أمرًا تنفيذيًا يجبر المسالخ ومصانع اللحوم على أن تظل مفتوحة، ما قدر يثير مواجهة بين الشركات المنتجة وبين والنقابات والنشطاء الذين يريدون حماية العمال من الجائحة.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، فبموجب قانون الإنتاج الدفاعي، أمر ترامب المصانع بالبقاء مفتوحة كجزء من البنية التحتية الحيوية اللازمة لضمان حصول الناس على الغذاء، في ظل الاضطرابات المتزايدة في إمدادات الطعام.

أغلقت مصانع معالجة اللحوم في جميع أنحاء الولايات المتحدة بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن ترامب قال إن "عمليات الإغلاق هذه تهدد سلسلة الإمداد الوطنية للحوم والدواجن، مما يقوض البنية التحتية الحيوية أثناء حالة الطوارئ الوطنية".

جاءت هذه الخطوة بعد أيام فقط من نشر شركة "تايسون فودز"، أكبر منتج للحوم في الولايات المتحدة، إعلانات مدفوعة في الصحف الوطنية تفيد بأن سلسلة الإمدادات الغذائية "تعطلت".

وقالت نقابة العمال والأغذية التجارية المتحدة في بيان إنه إذا لم يكن العمال آمنين، فلن تكون الإمدادات الغذائية كذلك أيضًا. توفي ما لا يقل عن 20 عاملاً في مجال تجهيز اللحوم والأغذية، فيما تأكد إصابة أو عزل 5 آلاف آخرين.

ويأتي قرار ترامب بعد تقديرات تفيد بأن 80% من الطاقة الإنتاجية للحوم في الولايات المتحدة يمكن أن تتعطل. يمنح قانون الإنتاج الدفاعي الحكومة صلاحيات واسعة لتوجيه الإنتاج أثناء الأزمات.

 

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