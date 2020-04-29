"وقت التحذيرات انتهى".. عمدة نيويورك يهدد الجالية اليهودية

هدد عمدة ولاية نيويورك الأميركية بيل دي بلاسيو، الأربعاء، بتنفيذ اعتقالات في صفوف الجالية اليهودية في حال تنطيمها حشوداً جماهيرية.

وندد دي بلاسيو في تغريدات نشرها أمس الثلاثاء على حسابه في "تويتر"، بمشاركة مئات اليهود الأرثوذكس في مراسم جنازة حاخام في حي ويليامزبرغ في بروكلين، واصفا إياها "أمرا غير مقبول إطلاقا"، وفقاً لـ"روسيا اليوم"

وقال دي بلاسيو: "عندما سمعت عن ذلك توجهت إلى الموقع للتأكد من أن الحشد سيتم تفريقه، وما شاهدته هو ما لن نتسامح معه طالما نكافح فيروس كورونا".

وتابع: "رسالتي إلى المجتمع اليهودي وكافة المجتمعات الأخرى واضحة ومفادها: وقت التحذيرات انتهى، وجهت ل‍شرطة نيويورك بالتصرف فورا كي تستدعي أو حتى تعتقل الذين يحتشدون بمجموعات كبيرة، وذلك من أجل وقف تفشي الوباء وإنقاذ الأرواح".