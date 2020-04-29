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اصابة مساعد عمر البشير بفيروس كورونا في سجنه


أكدت أسرة القيادي بحزب المؤتمر الوطني السوداني المحلول أحمد هارون إصابته بفيروس كورونا داخل سجن كوبر.

جاء ذلك بعد أنباء متضاربة حيث كانت فحوصات سابقة أجريت لهارون قبل أيام أكدت أن النتيجة سلبية، رغم وجود أعراض فيروس كورونا عليه، إلا أن الفحوصات الأخيرة كانت ايجابية.

وهارون هو المساعد السابق للرئيس المخلوع عمر البشير، وقد أجري له الفحص للمرة الثالثة من داخل غرفته في مجمع اللواء عمر ساوي بمستشفى الشرطة، حيث تم نقله إليه من سجن كوبر بعد إصابته بحمى وأعراض أنفلونزا قبل أسبوع من الآن.

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