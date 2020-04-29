البيت الأبيض يحذر من عودة كورونا ويؤكد: لن يختفي من الكوكب

حذر المستشار الصحي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي، من عودة فيروس كورونا إلى الولايات المتحدة الخريف المقبل، إن لم يتم إيجاد علاج فعال ضد الفيروس.

وأكد فاوتشي في حديث للمنتدى الاقتصادي ب‍واشنطن اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة "قد تواجه خريفا سيئا"، مشيرا إلى أن الفيروس سيعود على الرغم من استقرار الأوضاع حاليا.

وأضاف أن الفيروس "لن يختفي من الكوكب"، مشيرا إلى أن علماء الأمراض المعدية يدرسون "سلوك" الفيروس ويتابعون انتشاره في مناطق أخرى، مثل جنوب إفريقيا التي تدخل الموسم البارد.

وحذر فاوتشي من إعادة فتح الأعمال قبل الموعد المناسب، مشيرا إلى أن ذلك "قد يرجعنا إلى نفس الوضع الذي كنا عليه قبل عدة أسابيع"، مشيرا إلى أن الفيروس يتنقل بسهولة عالية.

يذكر أن الولايات المتحدة تحتل المركز الأول عالميا من ناحية انتشار الفيروس وأعداد الضحايا والمصابين، حيث تم تسجيل نحو مليون إصابة حسب جامعة جونز هوبكينز، وأكثر من مليون حسب مصادر أخرى فيما توفي جراء الفيروس أكثر من 56 ألف شخص.