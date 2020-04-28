عدد المصابين بكورونا يتجاوز 200 ألف في إيطاليا

سجلت إيطاليا اليوم الثلاثاء، 382 وفاة جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 333 يوم أمس، في حين تجاوز إجمالي عدد المصابين منذ بدء تفشي المرض 200 ألف.

وقالت وكالة الحماية المدنية إن العدد اليومي للإصابات الجديدة بلغ 2091، مقارنة مع 1739 إصابة يوم الاثنين.

وبلغ مجموع الإصابات المؤكدة، والتي تشمل الذين لقوا حتفهم أو تعافوا، 201505 حالة، وهو ثالث أعلى عدد عالمي بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

وقالت الوكالة إن حصيلة الوفيات اليومية بلغت 382، وهي الأعلى منذ يوم السبت الماضي، ما يرفع إجمالي عدد القتلى في إيطاليا منذ ظهور الوباء فيها حتى الآن إلى 27359، وهي ثاني أعلى نسبة في العالم بعد الولايات المتحدة.