خلال يوم واحد.. السعودية تسجّل 1266 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، تسجيل 1266 إصابة جديدة في المملكة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 20077.

وقال المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي، إن "نسبة السعوديين بين المصابين بالفيروس في المملكة، 23%، وبين المقيمين 77% عربا وأجانب".

وأضاف إن "عدد المتعافين الجدد من الفيروس بلغ 253 ليصبح إجمالي الحالات المتعافية 2784 حالة".

وأشار المتحدث إلى أن "عدد الوفيات الجديدة بلغ 8 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا في المملكة إلى 152".