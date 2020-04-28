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الرئيس روحاني: امريكا تنتهك قوانين الصحة العالمية


أعلن الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني أن “امريكا شددت الحظر والضغوط القصوى على الشعب الايراني، وإضافة الى تجاهلها للقوانين الدولية، انتهكت ايضاً قوانين الصحة العالمية”، موضحاً أن ذلك تمثل “بمنع إيران من تبادل السلع الصحية والعلاجية “.

وفي اتصال هاتفي مع رئيس جنوب افريقيا  سيريل رامافوزا الثلاثاء، أكد روحاني “ضرورة تنمية العلاقات بين البلدين خاصة العلاقات التجارية والاقتصادية ، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال مكافحة فيروس كورونا والتعاون الصحي والعلمي في هذا المجال”.

ودعا الرئيسان الى “تعزيز التعاون الدولي لمواجهة انواع الحظر الامريكي اللامشروعة، والجرائم ضد الانسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني المظلوم ، ودعم الحل السياسي لاقرار السلام والاستقرار في سوريا واليمن”.

وتطرق الرئيس روحاني الى “الاجراءات الامريكية غير القانونية وغير الانسانية ضد الشعب الايراني”، قائلاً “اننا وفي ظروف انتشار كورونا في العالم وضرورة تغير الرؤية في العلاقات الدولية ، نرى ان امريكا وللأسف تشدد الحظر غير القانوني على الشعب الإيراني وتتجاهل كل القوانين الدولية”.

وفي اشارته الى عضوية جنوب افريقيا غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي ، قال روحاني إن “ننتظر من الامم المتحدة والمنظمات الدولية أن تعارض التفرد الامريكي والحظر الاحادي اللامشروع على إيران”.

من جهته، رئيس جنوب افريقيا قال إنه “على اطلاع كامل بالاجراءات الامريكية الظالمة وغير القانونية على ايران” ،

مؤكدا استمرار دعم بلاده لطهران . واضاف رامافوزا أن “المطلوب في الوقت الحاضر هو التعاون لمواجهة العدو المشترك (فيروس كورونا) والتخلي عن فرض الحظر والضغوط على الشعوب”.

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