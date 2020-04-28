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71 حالة وفاة جديدة في إيران بسبب كورونا


أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور أن عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر الثلاثاء 92 الفاً و584 شخصاً وبوفاة 71 شخصاً آخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 5877 شخصا.

وأضاف جهانبور، في تصريحه الصحفي الثلاثاء، أنه “تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل  1112 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 92 الفا و 584 حالة لغاية الآن بينهم  2983 في وضع حرج”.

وأضاف جهانبور أن “عدد المتعافين من الفيروس بلغ 72 الفا  و439 شخصا لغاية الآن”.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، أن 442 الفا و590 شخصاً خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس “کوفید 19” فی أنحاء البلاد حتى الآن.

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