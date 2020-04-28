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إدخال رئيس الوزراء الأردني المستشفى لإجراء فحوصات طبية


أكدت وسائل إعلام أردنية، مساء اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء عمر الرزاز دخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

وبحسب صحيفة "الرأي" الأردنية، قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، أمجد عودة العضايلة، أن رئيس الوزراء  عمر الرزاز راجع أحد المستشفيات في عمان مساء الاثنين، لإجراء بعض الفحوصات الطبية".

وأضاف وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، "أن الأطباء المشرفين على الفحوصات أكدوا أن صحة رئيس الوزراء بخير، بحمد الله".

وأكدت الصفحة الخاصة بمجلس الوزراء الأردني على موقع فيسبوك، أن رئيس الوزراء عمر الرزاز سيغادر المستشفى خلال الساعات المقبلة، وبعد الانتهاء من إجراء الفحوصات المطلوبة، وفقا لوزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام.

كان رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، ظهر في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء 23 أبريل/نيسان، تحدث فيه عن احتواء المملكة الهاشمية لأزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الرزاز – وقتها – أن،  "المرحلة الثانية من مواجهة كورونا تتطلب تكاتفا شعبيا ورسميا بين مختلف الجهات كما حدث في المرحلة الأولى من الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة الوباء".

وحظيت حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز بالثناء لتحركها السريع الذي كان من أكثر الإجراءات صرامة في العالم لاحتواء جائحة كوفيد -19، لكن أثر الوباء على الاقتصاد زاد مع تصاعد انتقادات جماعات الضغط من الشركات.

وأجرت الحكومة ما يزيد على 60 ألف اختبار، واكتشفت 449 حالة إصابة، تعافى كثير منها، وسجلت سبع وفيات.

 

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