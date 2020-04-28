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إجراءات عاجلة من الحكومة البريطانية بعد ظهور مرض نادر جدا يصيب الأطفال


قال مسؤول بوزارة الصحة البريطانية إن بريطانيا تحاول التحقق من وجود صلة بين مرض‭‭ ‬‬التهابي يؤثر بشدة على الأطفال وبين مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحسب "رويترز" أضاف المسؤول، أن من السابق لأوانه الجزم بأن هناك صلة بين الاثنين.

وقال وزير الصحة مات هانكوك إنه "قلق للغاية" إزاء تقارير عن أطفال ظهرت عليهم أعراض شديدة ربما تكون لها صلة بكوفيد-19.

وقال ستيفن باويس مدير هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا "علمنا في الأيام القليلة الماضية بأنباء عن إصابة أطفال بحالة مرضية شديدة ربما تكون مرضا يشبه كاواساكي" في إشارة لأعراض تسبب التهابات في الأوعية الدموية. وأضاف أن المرض نادر جدا.

وقال "طلبت من مدير الصحة الوطنية للأطفال والشباب النظر في هذا الأمر باعتباره مسألة عاجلة... لسنا متأكدين في الوقت الراهن. من السابق لأوانه القول إن كانت هناك صلة".‭‭ ‬‬ ‭‭ ‬‬

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