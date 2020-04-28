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ما هي المفاجآت غير السارة التي تنتظرنا بعد كرورنا


يعتقد طبيب القلب الروسي يوري بيلينكوف، أن فيروس كورونا لا يؤثر مباشر على الصحة فحسب، بل له أيضًا تأثير متأخر سلبي بسبب الوباء، قد يزيد عدد ضحايا أمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال الطبيب "سيزداد معدل الوفيات بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، وهذا ليس اكتشافًا، فقد شهدنا ذلك بالفعل منذ عام 1991 وانهيار الاتحاد السوفيتي، بعد ستة أشهر، ارتفع معدل الوفيات بشكل حاد. ثم تبع ذلك خلل، ثم حدثت أزمات، وكل من هذه الاضطرابات الاجتماعية أدت إلى زيادة الوفيات بسبب عدم الاستقرار الاجتماعي".

وتابع "لا يجب تجاهل الخمول القسري، والتغذية غير المتوازنة، ونقص التواصل الذي يعاني منه الناس أثناء العزلة الذاتية".

وحذر يوري بيلينكوف أن "كل هذا بعد الوباء سيؤدي إلى زيادة في أزمات ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية".

لتجنب ذلك، ينصح الخبراء، بممارسة التمارين الرياضية كل يوم أو القيام ببعض التمارين، ومحاولة تناول الطعام بشكل صحيح والتواصل مع الأقارب والأصدقاء قدر الإمكان حتى لا نعاني من الوحدة وللحفاظ على مزاج جيد.

وأصبح عدد المصابين ب‍فيروس كورونا المستجد، في العالم، نحو 3 ملايين شخص، بينهم أكثر من 207 آلاف حالة وفاة، منذ ظهوره في الصين في كانون الأول الماضي.

 

وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول عالميا بأكثر من 968 ألف مصاب، ونحو 55 ألف حالة وفاة.

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