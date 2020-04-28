أرقام الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز المليون

أفادت السلطات الأمريكية بأن أرقام الاصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت المليون شخص.

وأفادت السلطات بأن أرقام الاصابات ب‍فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت الـ1,000,110، فيما بلغ عدد المتعافين 106,878 حالة، والوفيات 55,907 حالة.

وأجبر انتشار فيروس كورونا أغلب دول العالم على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.