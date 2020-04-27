الصحة العالمية: جائحة فيروس كورونا بعيدة عن نهايتها

أكدت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، أن جائحة فيروس كورونا المستجد بعيدة عن نهايتها، مشددة على أنها تؤثر كثيرا على القدرات الخاصة بمكافحة كثير من الأمراض الأخرى.

وقال المدير العام ل‍منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي انه "في الوقت الذي يواصل فيه الفايروس احداث الخسائر، نشعر بقلق عميق من تأثيره على الخدمات الصحية الأخرى، خاصة في ما يتعلق بالأطفال ومسألة اللقاحات".

وأضاف أن "التحالف العالمي للقاحات والتحصين أكد في هذا السياق أن 21 دولة على الأقل تفيد بأنها تعاني من نقص في اللقاحات ضد أمراض أخرى نتيجة القيود على نقل البضائع عبر الحدود وعوامل أخرى".

وشدد المدير العام ل‍منظمة الصحة العالمية على أن "جائحة فيروس كورونا المستجد لا تزال بعيدة عن نهايتها".

وأضاف أن "منظمة الصحة العالمية تشعر بقلق خاص تجاه احتمال تفشي الفيروس في إفريقيا وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية وبعض بلدان آسيا".