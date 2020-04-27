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طهران تتهم واشنطن والرياض بدفع المنطقة لـ"سباق تسلح"


اعتبرت إيران أن الولايات المتحدة والسعودية تمثلان قوتين أساسيتين "تدفعان منطقة الشرق الأوسط إلى الانغماس في سباق تسلح".

وقال ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانتشي، في تغريدة نشرها اليوم الاثنين عبر "تويتر": "تقرير مركز SIPRI للتحليلات حول الإنفاق العسكري عام 2019 واضح تماما، تحتل أمريكا المرتبة الأولى في العالم، حيث أنفقت 732 مليار دولار في العام الأخير، ما يعادل نحو 3.4% من إجمالي إنتاجها الداخلي".

وأضاف روانتشي أن السعودية تأتي، حسب التقرير المذكور، في المركز الخامس على صعيد العالم بتخصيصها 61.9 مليار دولار للإنفاق العسكري، ما يساوي نحو 8% من إجمالي إنتاجها الداخلي".

وأشار مع ذلك إلى أن إيران تأتي في المركز الـ18 عالميا وأنفقت 12.6 مليار دولار لتسليح نفسها، أي 2.3% من إجمالي إنتاجها الداخلي، وختم متسائلا: "وبالتالي من يدفع باتجاه سباق التسلح في المنطقة؟".

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