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فقط نيويورك.. تسجيل 367 وفاة جديدة بفيروس كورونا


أعلن حاكم نيويورك الأميركية، أندريو كوومو، تسجيل 367 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في تراجع ملموس لهذا المعدل في الولاية على أساس يومي مقارنة مع الأيام الماضية.

 وأشار كوومو إلى ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا في نيويورك بواقع 367 حالة لتصل إلى 16966، وذلك باستثناء 5000 وفاة يشتبه بأنها ناجمة عن الفيروس.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع لافت في وتيرة ارتفاع الوفيات مقارنة مع إحصائيات الأيام السابقة، حيث سجل في 23 أبريل 438 حالة جديدة، وفي 24 أبريل 422، وفي 25 أبريل 437.

وأكد كوومو اليوم انخفاض معدل المرضى الجدد في المستشفيات وحصيلة المصابين في غرف العناية المركزة، وعدد الإصابات الجديدة، مشيرا إلى تسجيل نحو 1000 حالة جديدة.

وتابع، تعليقا على هذه الأرقام: "نحن الآن على المستوى الذي كنا عليه في 31 مارس، قبل بدء هذا الارتفاع الحاد في عدد الحالات".

وأشار كوومو إلى أنه متفق مع إدارة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها التي تقول إنه يجب تسجيل انخفاض في معدل المرضى الجدد في المستشفيات على مدار 14 يوما على التوالي قبل بدء النظر في إمكانية إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية في الولايات.

وتمثل نيويورك أكبر بؤرة لجائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، التي تعتبر الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بالعدوى بـ965 ألف حالة وكذلك الأولى من حيث حصيلة الوفيات النامة عن المرض بـ54783 حالة.

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