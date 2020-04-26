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الكويت تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا


أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأحد، تسجيل 183 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 3075.

وسجلت الكويت حالة وفاة لمقيم من الجنسية الإيرانية يبلغ من العمر 57 عاما كان يتلقى الرعاية الطبية بالعناية المركزة منذ 24 يوما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وقال عبدالله السند الناطق الرسمي باسم الوزارة، في المؤتمر الصحفي اليومي، إن عدد الحالات المرتبطة بالسفر بلغ 20 حالة، وجميعها قدمت ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة.

وأضاف السند أن الحالات المخالطة لحالات تأكدت إصابتها بالفيروس بلغ عددها 149 حالة. وذكر أن الحالات المصابة، وهي قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم، بلغ 14 حالة.

وأوضح أن المجموع الكلي للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة بلغ 61 حالة، منها 31 حالة حرجة و30  مستقرة، فيما بلغ العدد الكلي لمجموع الحالات المصابة بمرض كوفيد-19 والتي مازالت تتلقى الرعاية الطبية 2249 حالة.

وكان باسل الصباح وزير الصحة الكويتي  قد أعلن، في وقت سابق اليوم، شفاء 150 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض كوفيد-19 في دولة الكويت 806 حالات.

 

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