تسجيل 478 وفاة جديدة بكورونا خلال يوم في نيويورك

أعلن حاكم نيويورك الأمريكية، أندريو كوومو اليوم الاثنين، تسجيل 478 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولاية في تراجع مستمر للمعدل اليومي، لكنه حذر من خطر ارتفاع حاد للإصابات مستقبلا.

وأفاد كوومو، في مؤتمر صحفي عقده الاثنين، بارتفاع حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولاية خلال اليوم الماضي 478 حالة جديدة، ليصل إلى مستوى 14167 بعد أن كانت عند نقطة 13689 مساء أمس الأحد.

ويشير هذا الرقم إلى استمرار تراجع ملموس في ارتفاع الوفيات اليومي في نيويورك، التي تعتبر أكبر بؤرة للجائحة في الولايات المتحدة، مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث بلغ هذا المعدل الجمعة 630 حالة، والسبت 540 حالة، والأحد 507 حالات، كما تعتبر الحصيلة الجديدة الأقل من نوعها منذ أكثر من أسبوعين.