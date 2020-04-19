ظهور آثار لكورونا في الأنهار والمستنقعات بمدينة اوروبية

أعلنت بلدية باريس، ظهور آثار لكورونا في الأنهار والمستنقعات، مؤكدة أن ذلك لا يؤثر على مياه الشرب.

وقالت عمدة باريس آن هيدالغو إنه "تم اكتشاف "آثار صغيرة" لكوفيد 19 في شبكة المياه غير الصالحة للشرب في مدينة باريس، والتي تستخدم بشكل خاص لتنظيف الشوارع".

وأضافت أن "مختبر الإدارة البلدية اكتشف في الأربع وعشرين ساعة الماضية وجود كميات دقيقة من آثار الفيروس في أربع نقاط من مجموع 27 نقطة اختبار".

وأشارت سلطات المدينة إلى "أنها قطعت على الفور استخدام شبكة المياه غير الصالحة للشرب كجزء من المبدأ الوقائي".

وشددت على أن "المياه الصالحة للشرب تعتمد على شبكة أخرى مستقلة تماماً ويمكن استهلاكها دون أي خطر".

وأوضحت السطات، أن "شبكة المياه غير الصالحة للشرب يتم توفيرها من خلال ما يسمى بالمياه الخام، المأخوذة من قناة السين وقناة أورك ويتم توجيهها دون معالجة ثقيلة، مبينة أنه يتم استخدامها لسقي الحدائق، وتنظيف الشوارع وتشغيل البحيرات وشلالات الحدائق والغابات، وكذلك نوافير الزينة في الحدائق".