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منظمة الصحة العالمية ترى مؤشرات مشجعة لتحسن حيال تفشي فيروس كورونا في أوروبا


قال مدير الفرع الأوروبي في منظمة الصحة العالمية هانس كلوغي إنه على الرغم من أن وضع تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" في القارة العجوز "لا يزال مقلقا جدا"، إلا أن هناك "مؤشرات مشجعة" على تباطئه. ورحب كلوغي بالإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها حكومات الدول الأوروبية للحد من انتشار المرض.

رأى مدير الفرع الأوروبي في منظمة الصحة العالمية الخميس أنه على الرغم من خطورة الوضع الحالي إلا أن هناك "مؤشرات مشجعة" على تباطؤ في انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" في هذه المنطقة.

وصرح هانس كلوغي خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو من كوبنهاغن "بالرغم من أن الوضع لا يزال مقلقا جدا، لكننا بدأنا نرى مؤشرات مشجعة".

وتابع قائلا إن إيطاليا التي تسجل أكبر عدد من الإصابات في أوروبا "بدأت تشهد معدل ارتفاع (بالإصابات) أقل بقليل (من السابق) على الرغم من أنه لا يزال مبكرا القول إن الوباء قد بلغ ذروته في البلاد".

ويضم الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية 53 بلدا من الأطلسي حتى المحيط الهادئ، باستثناء روسيا وأندورا. وأحصت المنظمة في هذه المنطقة 220 ألف إصابة و11987 وفاة ناجمة عن الفيروس.

وتساوي الإصابات المسجلة في أوروبا نسبة 60% من مجمل الإصابات العالمية، أما الوفيات فتساوي 70% من إجمالي الوفيات، وفق كلوغي.

ورحب كلوغي في الوقت نفسه "بتدابير غير مسبوقة لردع انتشار المرض ووقف انتقال عدوى وباء كوفيد-19 الذي يتيح لنا مزيدا من الوقت ويخفف الضغط على أنظمتنا الصحية".

وأضاف أنه يتعين تقدير الأثر الدقيق لهذه التدابير التي لها تكلفة اقتصادية واجتماعية.

وقال إن على الحكومات والشعوب أن تعي "الواقع الجديد" الذي خلقته الجائحة وأن تتحضر لاستمرار ذلك لوقت طويل، موضحا "لن يكون الأمر مجرد سباق سريع، بل ماراتون".

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