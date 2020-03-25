روحاني يعلن عن قرارات أكثر تشددا اعتبارا من الغد

اعلن الرئيس الايراني حسن روحاني، الاربعاء، عن مجموعة قرارات أكثر تشددا اعتبارا من الغد.

وقال روحاني في تصريح له "سننفذ قرارات اكثر تشددا اعتبارا من يوم غد وعلى الجميع ان يساهموا في مساعدة المناطق المنكوبة"، مبينا "اننا نحتاج الى بقاء القسم الاكبر من الناس في المنازل ونشكر كافة وسائل النقل لتقديمهم الخدمات للشعب".

واضاف "وصلنا إلى حالة يمكننا فيها تشخيص الذين يحتاجون للعلاج أكثر من غيرهم"، مشيرا الى ان "60 بالمئة من مستشفياتنا باتت خالية من المرضى ما يؤكد وجود جهود كبيرة في هذا المجال".

وتابع "على الناس أن يعلموا بان القرارات المتشددة هي لصالحهم وربما نغلق المتنزهات حفاظا على حياتهم"، لافتا الى "اننا سنقدم المساعدات لأي دولة تطلب ذلك من إيران".

واكد روحاني انه "في المجال الطبي حققنا إنجازات كبيرة".