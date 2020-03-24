البنتاغون يعلن إصابة 174 جندياً أمريكياً بفيروس كورونا

أفاد البنتاغون اليوم الثلاثاء بأن 174 جنديا أمريكيا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل زيادة بـ41 حالة عن يوم أمس الاثنين.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الأمريكية أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس أيضا لدى 59 مدنيا و61 من ذويهم، فضلا عن 27 متعاقدا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المرتبطة ب‍البنتاغون إلى 340.

وكان وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أكد أمس الاثنين أن وباء فيروس كورونا المستجد أثر بشكل معين على درجة استعداد القوات المسلحة للولايات المتحدة.