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الرئاسة التركية توجه رسالة للشعب مفادها: استعدوا لمرحلة جديدة!!


قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن العالم يمر بمرحلة عصيبة، في إشارة إلى وباء كورونا المستجد الذي يجتاح العالم.

ونشر قالن تغريدة على "تويتر" دعا فيها أفراد الشعب التركي أن يكونوا "عقلانيين وأقوياء" من أجل حماية أنفسهم وحماية محيطهم من فيروس كورونا.

وأضاف "نحن مقبلون على مرحلة جديدة. ولن يكون أي شيء كما سبق، علينا أولا تجاوز العاصفة، وإيقاف الوباء. علينا أن نكون أقوياء وعقلانيين. لنحمي أنفسنا ومحيطنا".

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 381 ألف شخص بالعالم، توفى منهم ما يزيد عن 16 ألفا، بينما تعافى أكثر من 102 ألف شخص.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس

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