اية الله العظمى السيد علي الخامنئي : الاميركيون متهمون بنشر 'كورونا' ولا يمكن الوثوق بهم

وصف قائد الثورة الإسلامية في ايران آية الله السيد علي الخامنئي، ذكرى المبعث النبوي الشريف الموافق اليوم الاحد بأنه أحد أكبر الأعياد الاسلامية مهنئا الأمة الاسلامية والشعب الايراني بهذه الذكرى المباركة.

العالم - ايران

جاء ذلك في الخطاب السنوي الذي ألقاه سماحته صباح اليوم الاحد في مطلع العام الايراني الجديد والذي يتزامن هذا العام مع حلول المبعث النبوي الشريف حيث اعتبر قيم الامام الخميني "رض" بانها نفس قيم الرسول الاكرم وقد تلقى عونا من الله في تطبيق هذه القيم بالمجتمع واضاف : معجزة الثورة الاسلامية اصبحت واقعا على الارض.

واكد اننا اليوم بامكاننا ان نصل بايران الى قمة العلم والسياسة والصناعة في العالم محذرا في نفس الوقت من ان العديد من البلدان تتعاون وتتواطأ مع بعضها اليوم ضد ايران .

ووصف امريكا بانها اخبث عدو لايران اليوم لان مسؤولي هذا البلد كاذبون ووقحون وطامعون وظالمون وتجتمع فيهم كل الميزات السيئة .

ونوه قائد الثورة الاسلامية الى انه وحسب توصيات القران الكريم علينا بالصبر والاستقامة وان نتابع اهدافنا بخطى ثابتة وسيكون النصر حليفنا واضاف : الشعب الايراني يتحلى بهذه الميزة وهي الصبر والصمود ما تجعله قادرا على التغلب على اعدائه .

وفي جانب اخر من خطابه قال اية الله سماحة السيد الخامنئي كما كررت سابقا يجب ان يصبح البلد قوي واضاف : الحفاظ على الجيل الشاب الذي يجلب التطور للبلاد هو من اهم اركان هذا الامر .

واشار الى ان البلاد قامت بخطوات جبارة ولديها علماء وباحثون وحققت تطورات علمية وانتاجية كبيرة واضاف : لكن هذا لا يكفي ، هذا الامر يجب ان يكون نشفوعا بقفزة نوعية بالانتاج ، يجب ان تقوم كل المؤسسات بعملها وتكون عطاءات تقدمها الحكومة .

ولفت اية الله خامنئي الى ان ايران تواجه اليوم وباء انتشر في كل العالم واضاف : نحتاج الى الصبر وعملنا يجب ان يكون جيدا ونعتمد على العقل ، المسؤولون اتخذوا خطوات جيدة والجميع يجب ان يلتزموا بذلك .

وفيما يخص مزاعم المسؤولين الامريكيين بمساعدة ايران قال قائد الثورة الاسلامية ان الامريكيين متهمون بصنع ونشر فيروس كورونا ولذلك لا يمكن الوثوق بهم .

وختم القائد خطابه بالقول انه خلال 40 عاما تبين لنا بان للبلاد امكانات تمكنها من الوقوف بوجه التحديات و اوصي شعبنا بالالتزام بقرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا واضاف : ان شاء الله سيتم التغلب قريبا على هذا الوباء في ايران وخارجها .