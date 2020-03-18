ترامب مرشّحاً للرئاسة لولاية ثانية.. وبايدن يقترب من منافسته

اجتاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، رسمياً، عتبة المندوبين اللازمين لنيل ترشيح حزبه لولاية رئاسية ثانية، وهو إجراء شكلي في حملة إعادة انتخابه.

وقالت رئيسة الحزب الجمهوري، رونا ماكدانيل، في تغريدة على "تويتر": "تهانينا لدونالد ترامب على حصوله رسمياً على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة".

وأضافت أنّ "ولايته فلوريدا منحته لتوّها عدد المندوبين الذين يحتاج إليهم". وتابعت: "حزبنا متّحد، ناشطونا مفعمون بالطاقة، ونحن مستعدّون لأربع سنوات جديدة!".

وبعد انسحاب اثنين من ثلاثة مرشحين نافسوا الرئيس في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، لم يبق رسمياً في هذه الانتخابات من منافس لترامب سوى الحاكم السابق لولاية ماساتشوستس، بيل ويلد، الذي لم يحرز أي نتيجة تذكر.

وفي الولايات المتحدة يتعيّن حتّى على الرئيس المنتهية ولايته أن يخوض الانتخابات التمهيدية لحزبه للحصول على ترشيحه لولاية ثانية.

في سياق متصل، اقترب نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، من نيل الترشيح عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، وذلك بفوزه بالانتخابات التمهيدية في ولايات فلوريدا وإيلينوي وأريزونا.

وأظهرت نتائج فرز 87% من بطاقات التصويت في ولاية فلوريدا أن بايدن حصل على 61% من الأصوات مقابل 22% لمنافسه بيرني ساندرز.

وفي أريزونا حصل بايدن على نحو 42% من أصوات الناخبين، مقابل نحو 30% لساندرز، وذلك بعد فرز نحو 50% من الأصوات.

كما فاز بايدن على ساندرز في إيلينوي، الولاية الصناعية الواقعة في شمال شرق البلاد، بحسب توقعات لشبكات تلفزيونية أمريكية.

وبهذا الفوز الكبير الذي حققه الثلاثاء؛ بحصوله على الغالبية العظمى من مندوبي فلوريدا البالغ عددهم 219 مندوباً، والقسم الأكبر من مندوبي إيلينوي وأريزونا، البالغ عددهم 155 و67 مندوباً تباعاً، يكون بايدن قد أمّن لنفسه تقدماً على ساندرز يستحيل على الأخير اللحاق به.

وكان من المفترض أن تجري الانتخابات التمهيدية نهار الثلاثاء في ولاية رابعة هي أوهايو، لكن سلطاتها قررت في اللحظات الأخيرة إرجاء هذا الاستحقاق بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

ويخوض ترامب، في 3 نوفمبر القادم، معركة إعادة انتخابه مع المرشح الآخر من الحزب الديمقراطي، الذي يبدو أنه سيكون بايدن.