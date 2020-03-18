تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، عن تسجيل 90 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا من نوع "COVID-19" في أكبر ارتفاع يومي لعدد المصابين.

وأفادت وزارة الصحة بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفع في إسرائيل خلال الساعات الـ24 الماضية من 337 إلى 427 حالة.

وأوضحت الوزارة أن 5 مرضى من أصل 427 في حالة حرجة، بينما تعتبر أعراض 10 أشخاص آخرين متوسطة الخطورة، وتعد حالة الغالبية الساحقة من المصابين خفيفة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين لا يزال عند نقطة 11 شخصا.

وهذا الارتفاع اليومي في عدد المصابين المسجلين بـ"COVID-19" يعتبر الأكبر منذ بدء التفشي في إسرائيل، لكن مسؤولين طبيين محليين أوضحوا أن هذا التطور ناجم عن توسيع نطاق استخدام الفحوصات الطبية الخاصة برصد الفيروس، الذي صنفت منظمة الصحة العالمية انتشاره وباء عاما.

والاثنين الماضي أعلنت الحكومة الإسرائيلية بدء تطبيق تدابير جديدة لمكافحة الفيروس تشمل إلغاء الفعاليات الجماعية وإقناع الناس بالبقاء في بيوتهم وتشديد إجراءات العزل الصحي، فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه سيحصل ارتفاع كبير في عدد المصابين المسجلين مع توسيع نطاق استخدام الفحوصات وتزويد المستشفيات بالمعدات الطبية الضرورية.