أسوأ يوم للأثرياء: تراجع ثروة أغنى 20 رجلا في العالم 78 مليار دولار في يوم واحد

تراجعت ثروة أغنى 20 مليارديرا في العالم 78 مليار دولار في يوم واحد، وكان يوم الخميس أسوأ يوم لأسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية منذ 30 عاما بسبب تدافع المستثمرين للتخلص من الأصول.

وحسب مجلة "فوربس" الأمريكية المتخصصة في عالم المال والأعمال، فقد تراجعت ثروة جيف بيزوس، الذي يعتبر أغنى رجل في العالم، أكثر من غيره.

وأضافت لكنه ظل الملياردير الوحيد الذي يمتلك أكثر من 100 مليار دولار بعد انخفاض ثروة منافسه بيل غيتس إلى ما دون تلك العتبة يوم الخميس.