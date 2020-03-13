بامر من سماحة السيد الخامنئي إيران تقرر بناء مقر علاجي تحسبا لـ"هجوم بيولوجي"

قررت السلطات الإيرانية بناء مقر صحي وعلاجي لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" تحسبا لاحتمال وقوع "هجوم بيولوجي"، بإيعاز من قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي.

وحسب بيان صادر عن مكتب قائد الثورة الاسلامية في ايران ، فأنه تم الإيعاز لرئاسة الأركان العامة الإيرانية ببناء مقر صحي وعلاجي للحد من تفشي "كورونا".

ولفت سماحة السيد الخامنئي، في بيانه، إلى احتمال أن يكون كورونا هجوما بيولوجيا، قائلا: "بالأخذ بعين الاعتبار الأدلة التي تثبت أن كورونا يمكن أن يكون هجوما بيولوجيا، فإن هذا المقر يمكنه أن يكتسي بطابع مناورة دفاع بيولوجي أيضا ويعزز الاقتدار الوطني".

وأوضح أن المقر سيكون مسؤولا عن كافة الإجراءات الخاصة بفيروس "كورونا".

كما أشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إلى احتمال أن يكون كورونا هجوما بيولوجيا شنته الولايات المتحدة.

وحتى الخميس، أصاب "كورونا" أكثر من 134 ألفا في 126 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 5 آلاف، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.