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مسؤول صيني يتوقع أن ينتهي انتشار "كورونا" على مستوى العالم بحلول حزيران المقبل


توقع مسؤول صيني اليوم الخميس، أن ينتهي انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم بحلول حزيران / يونيو المقبل، في حال قامت الدول باتخاذ إجراءات مماثلة لما قامت به بكين.

وقال زونغ نانشان، أحد كبار مستشاري الصحة للحكومة الصينية اليوم الخميس، إنه في ظل التراجع النسبي في أعداد الإصابات في البلاد، من المتوقع أن ينتهي الفيروس المستجد في يونيو.

كما أوضح العالم الشهير في بلاده، أن العديد من المرضى والحالات التي أتت إلى البلاد من الخارج، أظهرت عدم تجانس واضح.

إلى ذلك، أكد الباحث البالغ من العمر 83 عاما والمعروف بمحاربته السابقة لفيروس سارس أن معدل الإصابة بالتهابات أو أعراض صحية أخرى، بين المرضى المتعافين منخفض جدا.

وسجلت الصين أقل عدد من حالات الإصابة ب‍فيروس كورونا منذ بدء إعلانها بشكل يومي عن حالات العدوى قبل سبعة أسابيع، وذلك بحسب إحصاءات رسمية نشرت اليوم الخميس.

وكانت السلطات الصينية، أعلنت فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، الخميس، ارتفاع حصيلة الوفيات ب‍فيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 3169 عقب تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ووصل عدد الإصابات المؤكدة إلى 80 ألفا و793 حالة، وشفاء ما يقارب 62 ألفا و793 حالة عقب معالجتهم.

ومع تواصل تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، كثفت العديد من الدول الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، فيروس كورونا المستجد الذي يتفشى حول العالم "وباء عالميا"، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".

وأوضح العالم الشهير بحسب "العربية" أن العديد من المرضى والحالات التي أتت إلى البلاد من الخارج، أظهرت عدم تجانس واضح.

وأكد الباحث البالغ من العمر 83 عاماً والمعروف بمحاربته السابقة لفيروس "سارس" أن معدل الإصابة بالتهابات أو عوارض صحية أخرى، بين المرضى المتعافين منخفض جداً.

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