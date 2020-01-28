سلطان عمان يعلن تخليه عن جميع ألقابه في الخطابات الرسمية

أصدر سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق، تعميما بإلغاء جميع الألقاب التي تطلق عليه، مثل السلطان المعظم، وجلالته، واعتماد مسمى "سلطان عمان" فقط في جميع الخطابات الرسمية.

وجاء في نص التعميم الذى أرسل إلى وزراء السلطنة ومستشاريها وجاء فيه "يشرفني إفادة سموكم/ معاليكم بأن التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم قضت باعتماد المسمى السامي لجلالته في المخاطبات الرسمية والخاصة، وفق الآتي: هيثم بن طارق، سلطان عمان".

وتولى السلطان هيثم بن طارق، حكم سلطنة عمان، خلفاً لابن عمه السلطان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية يوم 11 من يناير الجاري.

وجاءت تسميته سلطانا للبلاد عقب دعوة مجلس الدفاع العماني، العائلة الملكية لتحديد خليفة السلطان قابوس، الذي حكم البلاد لنحو خمسة عقود.

وولد السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سنة 1954م، وكان يشغل منصب وزير التراث والثقافة بسلطنة عمان منذ مطلع الألفية الثالثة، وهو ابن عم السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

كما شغل من قبل منصب نائب وزير الخارجية، والأمين العام للوزارة، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية، ووزير مفوض، وكان لفترة المبعوث الخاص للسلطان قابوس.