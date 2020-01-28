حكم بالحبس ضد وزير سابق لإضراره بالمال العام

قضت محكمة الوزراء الكويتية بحبس وزير الصحة السابق علي العبيدي ووكيلين سابقين بالوزارة 7 سنوات، بتهم تتعلق بالإضرار بالمال العام في مناقصات.

ويتضمن الحكم، الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ الكويت بحق وزير سابق، كفالة 10 آلاف دينار (حوالي 33 ألف دولار أميركي) لوقف تنفيذ الحكم، وإلزام جميع المدانين برد مبلغ 80 مليون دينار (حوالى 263 ألف دولار).

وبحسب صحيفة الأنباء الكويتية، فإن لجنة محاكمة الوزراء كانت أحالت المتهمين إلى المحكمة، بعدما أخلت سبيل كل منهم بكفالة 3 آلاف دينار (حوالى 10 آلاف دولار أميركي)، عقب انتهاء التحقيقات معهم وإنكارهم تهمة الاعتداء على المال العام.

وتعود القضية إلى استعانة المتهمين بشركة تأمين لممارسة دور الوسيط لإتمام إجراءات ومواعيد المرضى والعلاج في الولايات المتحدة وحصولها على مبالغ تجاوزت عشرات الملايين من الدنانير، بحسب ما نشرت صحيفة الأنباء.

يذكر أن العبيدي تولى حقيبة وزارة الصحة في التشكيل الحكومي في فبراير 2012، وأعيد في تشكيل يوليو 2012 ويناير 2014، حتى ديسمبر 2016.