البنتاغون يعلن انتشال جثث قتلى حادثة تحطم الطائرة الأمريكية بأفغانستان

أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، أن واشنطن انتشلت بقايا جثث أفراد الطائرة العسكرية الأمريكية التي تحطمت في أفغانستان، مؤكدا عملية التدقيق بهوياتها.

وقال مسؤول في البنتاغون ل‍رويترز، رفض الكشف عن هويته، إن الجيش بصدد تحديد هويات القتلى.

وكان البنتاغون، أكد أن الطائرة العسكرية الأمريكية التي "تحطمت" امس الاثنين وسط أفغانستان قاذفة من طراز "E-11A".

يأتي ذلك، فيما ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، أن رجل الاستخبارات الأمريكية مايكل داندريا الذي خطط لعملية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الشهيد قاسم سليماني، كان على متن الطائرة العسكرية الأمريكية التي تحطمت في منطقة غزني وسط أفغانستان.