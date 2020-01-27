ترامب: سنعلن صفقة القرن غداً الثلاثاء

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستنشر خطتها للسلام في الشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن" في الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش غدا الثلاثاء.

وقال ترامب، خلال لقاء مع ما يسمى برئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن البيت الأبيض سينشر خطة السلام التي طال انتظارها في الساعة 12:00 بتوقيت واشنطن (17:00 بتوقيت غرينيتش)، معتبرا أن هذه المبادرة "منطقية جدا بالنسبة إلى الجميع".

وأشار ترامب إلى أن خطته ستعجب كلا من نتنياهو ومنافسه، زعيم تحالف "أزرق-أبيض" المعارض، بيني غانتس، الذي سيلتقيه أيضا في البيت الأبيض الاثنين.

كما توقع أن تعجب "صفقة القرن" أيضا الفلسطينيين لأنها "جيدة بالنسبة لهم" وتصب في مصلحتهم، بحسب قوله.

من جانبه، اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي، أن خطة الرئيس الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط قد تكون "فرصة القرن".