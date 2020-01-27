قائد الحرس الثوري يهدد الأمريكيين في حال اقدامهم على هذه الخطوة

هدد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، الإثنين (27 كانون الثاني 2020)، الأمريكيون والصهاينة بأنهم إذا أقدموا على اغتيال القادة الإيرانيين فإن كل قادتهم لن يكونوا في أمان.

وقال سلامي في تصريح صحفي إن " الأميركيين والصهاينة إذا نفذوا تهديداتهم باغتيال قادتنا فإن كل قادتهم لن يكونوا في أمان".

وأضاف أن "ردودنا ستضع الأميركيين والصهاينة في ظروف جديدة لن يتمكنوا من التحكم بها".

وبين سلامي أن "استمرار الأميركيون والصهاينة بالأسلوب نفسه ستكون ردودنا مختلفة بشكل كامل وحجمها سيكون مختلفاً".