الصفحة الدولية

طهران تفتح النار على ترامب بعد تهديده بقصف 52 موقعا ثقافيا إيرانيا


أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، أن "تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف 52 موقعا ثقافيا إيرانيا، يعد من أبرز الوقاحات بتهديد المعالم الثقافية في العالم".

وقال ظريف، خلال كلمة في المكتبة الوطنية، اليوم الاثنين: "الهجوم على المعالم الثقافية في بلادنا إذا وقع فهو هجوم على الإنسانية والتاريخ، وجريمة لا تغفر وفق القوانين الدولية"، مضيفا أن "تهديد الرئيس ترامب بقصف 52 موقعا ثقافيا إيرانيا يعد من أبرز الوقاحات بتهديد المعالم الثقافية في العالم"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وتابع: "تهديد ترامب بقصف معالمنا الثقافية يعد رمز للإرهاب الثقافي الدولي واستمرار لانتهاك القوانين الدولية من قبل نظام هذا الرئيس، وستبلور نفور من الولايات المتحدة".

وذكر وزير الخارجية الإيراني أن "الصمت الدولي حيال السلوك الأحادي الجانب والتهرب من القانون الدولي من قبل ترامب ظهر واضحا في الفترة الماضية"، مؤكدا أن رد الفعل السلبي لأوروبا حيال الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي أدى إلى تهديد أمريكا للدول الأوروبية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال مؤخرا، إن واشنطن حددت 52 هدفا إيرانيا سيتم قصفها إذا استهدفت طهران أي أمريكيين أو أصول أمريكية ردا على اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

وقال ترامب على "تويتر": "حددت 52 موقعا إيرانيا وبعضها  لى درجة عالية للغاية من الأهمية لإيران وللثقافة الإيرانية وإن تلك الأهداف وإيران ذاتها ستضرب بسرعة كبيرة وبقوة كبيرة".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية قتل قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، في هجوم غادر جبان نفذته طائرة دون طيار، بينما وصفت إيران الهجوم بـ"إرهاب الدولة"، وتوعدت بالانتقام.

وفي 8 يناير/ كانون الثاني، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، بينها قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
طهران تفتح النار على ترامب بعد تهديده بقصف 52 موقعا ثقافيا إيرانيا
بالفيديو .... البرلمان الفنزويلي وبحضور ضيوف من ٥١ دولة يقفون احتراما للشهيد القائد قاسم سليماني
رئيس فريق الادعاء بمحاكمة الرئيس الأميركي يتهم ترامب بتهديده
بعد وفاة 56 شخصاً.. الصين تعلن التوصل لدواء مضاد لفيروس كورونا
وزير خارجية عمان يبحث مع ظريف أمن الملاحة في هرمز
أخصائيون يحددون مصدر فيروس "كورونا" الجديد
التلفزيون الإيراني: اشتعال النيران في طائرة برحلة داخلية
ترامب يواجه اتهامات بسرقة شعار القوات الفضائية الأمريكية من "ستار تريك"!
الرئيس الصيني عن فيروس كورونا: الوضع خطير والوباء ينتشر بسرعة
"الفيروس القاتل" يصل أوروبا... وتسجيل حالتي إصابة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.64
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
ابو الهدى الساعدي : سمعت ابيات لطيفة للغاية من احد السادة الأجلاء في مدينة الأهواز قبل اكثر من ١٥عاما تقول : ...
الموضوع :
ومعجم الامام الخميني (رض) السياسي
فرید خیرالله : الا ان حزب الله هم الغا لبون الهم اجعل وحدته فی قلوب المسلمین ...
الموضوع :
آمريكا تبحث عن "اندلسة" العراق
حيدر زهيره : دائما كنت اعتقد ان الشيء الوحيد الذي يصعب علي فهمه هو النظرية النسبية (للمغفور له اينشتين) ولكن ...
الموضوع :
خلف: مجلس الأمن الوطني خول القوات الأمنية باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر
حسين : التاريخ يعيد نفسه ومافعله البعض بالحشد الذي دافع عنهم خير مثال بدون مغالطات لكم التقدير ...
الموضوع :
هل الحسين (ع) دعا على العراق ؟!!!
حسن : ممتاز تقرير يثلج الصدور من جهه انفضاح امر ثورة اللواطين و الجراوي وانحسارها ومن جهه يجعلنا نترقب ...
الموضوع :
الأدلّة على فشل الجوكر الأمريكيّ في العراق
احمد : قام شركة كورك بإرسال رسالة الي جميع مشتركيها بأن نعبا رصيد 8000 دينار مقابل 800 دقيقة للشهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
اخواني انتباه وصلو هذا الخبر لكل قاءد : بسمه تعالى ،،،كل الجواكر الموجودين حاليا بللغوا باوامر بقطع الطرق واختراق البنايات الحكوميه تمهيدا لتسليم مواقعهم لمن ...
الموضوع :
في تحدي سافر لعشائر الناصرية عصابات الجوكر اللقيطة تحرق الاطارات وتقطع الطرق
عون حسين الحجيمي : احسنت بارك الله بيك...جعلك الله من خدام واتباع واشياع اهل للبيت عليهم السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
اسماعيل احمد : ان اللواء الأول مشاة بقيادة هيثم شغاتي تنسحب من الشريط الساحلي الى عدن وهذه نتيجة الاستفزازات والمؤامرات ...
الموضوع :
إنتكاسة جديدة لعملية السلام في اليمن
حسام تيمور : انهض و خذ من نخيل الرافدين عكازا ... و من سلاح حشدك عصا ... و من دجلة ...
الموضوع :
بالحبر الابيض ... كسر القلوب ...
فيسبوك