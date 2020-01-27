رئيس فريق الادعاء بمحاكمة الرئيس الأميركي يتهم ترامب بتهديده

قال آدم شيف رئيس فريق النواب الديمقراطيين الذي يتولى الادعاء في محاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ اليوم الأحد إنه يعتقد أن الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري تعمد تهديده عندما كتب على تويتر إنه "لم يدفع الثمن" بعد.

وشن ترامب في وقت سابق من اليوم هجوما جديدا على الديمقراطيين، وفي مقدمتهم شيف، على خلفية المحاكمة التي تجري بمجلس الشيوخ وقال على تويتر "لم يدفع الثمن بعد عما فعله ببلادنا".

وردا على سؤال في مقابلة مع شبكة تلفزيون (إن.بي.سي) عما إذا كان يعتبر ذلك تهديدا، قال شيف "أعتقد أنه قُصد به ذلك".

ولعب شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب ورئيس فريق الادعاء في محاكمة ترامب دورا محوريا في جهود الديمقراطيين لعرض سلوك ترامب باعتباره خطرا على الديمقراطية في أميركا وفي أنحاء العالم، وذلك في الدفوع أمام مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، حيث من المرجح أن تتم تبرئة ترامب.

وكان شيف النائب المنتمي لولاية كاليفورنيا، وهو مدع اتحادي سابق، هدفا لهجمات متكررة من ترامب ومؤيديه الجمهوريين بالكونغرس.

وبدأ محامو ترامب الدفاع عن الرئيس أمس السبت، قائلين إن جهود الديمقراطيين لعزله من منصبه ستكون سابقة "خطيرة للغاية" في عام الانتخابات.