بعد وفاة 56 شخصاً.. الصين تعلن التوصل لدواء مضاد لفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصينية في بكين، الأحد (26 كانون الثاني 2020)، التوصل لدواء مضاد لفيروس "كورونا" المتفشي في البلاد والذي أسفر عن مقتل 56 شخصا وأكثر من ألف إصابة.

وقال وزير الصحة الصيني ما جياو ويه إن "الدواء المضاد لفيروس (كورنا) سيكون متوفرا مجانا خلال الساعات القادمة".

وأضاف أن "الدواء في مراحل الاختبار الأخيرة قبل بدء استعماله للبشر" مبيناً "الخطة الوقائية الوطنية التي أوكلت إلى الجيش".

وأشار إلى أن "موضوع الأبحاث وتطوير دواء فهي موكلة الى مركز بكين CDC ". وتابع: "عامل الحرارة هو الأساس في تفشي كما في توقف المرض".

وكانت الصين، أعلنت في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد الوفيات إلى 56 شخصا والإصابات إلى 1975 شخصا جراء فيروس "كورونا" الجديد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان: "بحلول منتصف ليل 25 يناير تم تسجيل 1975 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في 30 منطقة بجميع أنحاء البلاد، من بينها 324 حالة خطيرة، ووفاة 56 شخصا"​​​.