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وزير خارجية عمان يبحث مع ظريف أمن الملاحة في هرمز


عقد وزير خارجية سلطنة عمان، يوسف بن علوي بن عبد الله، اليوم الأحد محادثات في طهران مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، مع التركيز على الوضع في مضيق هرمز.

وأكدت الخارجية العمانية على حسابها الرسمي في "تويتر" أن بن علوي يزور طهران في طريق عودته إلى السلطنة بعد اختتام أعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، مشيرة إلى أن أجندة المفاوضات بين الوزيرين تشمل العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة، وعلى وجه الخصوص أمن الملاحة في مضيق هرمز.

من جانبها، أكدت الخارجية الإيرانية أن مسألة التعاون في مضيق هرمز تصدرت أجندة المفاوضات بين ظريف وبن علوي، مشيرة إلى أن الجانبين أعربا عن إرادة حكومتي البلدين في استمرار التعاون والحوار بغية ضمان حرية الملاحة البحرية وتأمين إمدادات الطاقة للجميع، وحثا كافة الأطراف على الاضطلاع بدور إيجابي في هذه العملية.

ويعد هذا خامس لقاء يجمع ظريف مع بن علوي خلال أقل من شهر، إذ زار وزير خارجية عمان طهران مرتين خلال فترة قصيرة، علاوة على زيارتين قام بهما ظريف إلى مسقط خلال نفس الفترة.

وبرزت التوترات حول مضيق هرمز الاستراتيجي بالنسبة لإمدادات الطاقة على مستوى العالم منذ بداية العام الماضي، في ظل التصعيد الحاد بين إيران والإدارة الأمريكية وسلسلة حوادث استهداف سفن تجارية في خليج عمان قرب هرمز. 

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