الأخبار

حالة الطقس: أمطار خفيفة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة


 

 

صرّحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار خفيفة وانخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة، إذ ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الأربعاء سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية ويكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، مع تساقط زخات مطر خفيفة الى معتدلة في الأقسام الشمالية من المنطقة الشمالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط في المنطقتين الوسطى والجنوبية الى أكثر من 40 كم/س مثيرة للغبار، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية، والرؤية الأفقية (8-6) كم وفي الغبار (4-2) كم"، وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأربعاء في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك 19، أربيل 20، السليمانية 21، نينوى 23، كركوك 24، صلاح الدين 25، ديالى والأنبار 26، كربلاء المقدسة 27، بغداد وبابل وواسط والمثنى والبصرة 28، ميسان والديوانية والنجف الأشرف 29، وذي قار 30".

كذلك أضاف، أن "يوم الخميس سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الشمالية منها، ويكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى الى أكثر من (30) كم/س مثيرة للغبار، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية وعدة درجات في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقة الجنوبية، والرؤية الأفقية (8-6) كم وفي الغبار (4-2) كم".

كما لفت إلى، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم على العموم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية ومقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية". فيما أوضح، أن "يوم السبت سيكون الطقس صحواً على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم".

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
