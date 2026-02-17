حالة الطقس: أمطار خفيفة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة

صرّحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار خفيفة وانخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة، إذ ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الأربعاء سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية ويكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، مع تساقط زخات مطر خفيفة الى معتدلة في الأقسام الشمالية من المنطقة الشمالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط في المنطقتين الوسطى والجنوبية الى أكثر من 40 كم/س مثيرة للغبار، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية، والرؤية الأفقية (8-6) كم وفي الغبار (4-2) كم"، وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأربعاء في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك 19، أربيل 20، السليمانية 21، نينوى 23، كركوك 24، صلاح الدين 25، ديالى والأنبار 26، كربلاء المقدسة 27، بغداد وبابل وواسط والمثنى والبصرة 28، ميسان والديوانية والنجف الأشرف 29، وذي قار 30".

كذلك أضاف، أن "يوم الخميس سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الشمالية منها، ويكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى الى أكثر من (30) كم/س مثيرة للغبار، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية وعدة درجات في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقة الجنوبية، والرؤية الأفقية (8-6) كم وفي الغبار (4-2) كم".

كما لفت إلى، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم على العموم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية ومقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية". فيما أوضح، أن "يوم السبت سيكون الطقس صحواً على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم".