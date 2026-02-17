السيطرة على حريق في الأقسام الداخلية بجامعة الكوفة دون إصابات

أكّد مدير إعلام الدفاع المدني في محافظة النجف الأشرف، علي تويج، اليوم الثلاثاء ( 17 شباط 2026 )، السيطرة بشكل كامل على حادث الحريق الذي اندلع داخل الأقسام الداخلية في جامعة الكوفة، دون تسجيل أي إصابات بشرية بين الطلبة.

وقال تويج إنّ "جهد الدفاع المدني تمكن من السيطرة على الحريق بداخل الأقسام الداخلية في جامعة الكوفة دون وقوع أي إصابات بشرية تُذكر بين طلبة الأقسام الداخلية"، مبينًا أنّ "أكثر من 10 فرق إطفاء شاركت في إخماد الحريق في موقع الحادث، بإمرة مدير الدفاع المدني في المحافظة، العميد رباح الخفاجي".

وأضاف أنّه "جرى إخلاء طلبة الجامعة جميعًا من الأقسام والغرف الموجودة في الطابقين الثالث والثاني من البنايات داخل جامعة الكوفة، بالتعاون مع الطلبة الذين استجابوا لمنافذ الخروج داخل أروقة الجامعة"، مشددًا على أنّ "الحادث أُنهي بالكامل، والحمد لله دون وقوع أي خسائر بشرية تُذكر".