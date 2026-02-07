ضبط 60 الف حبة مخدرة واجهاض محاولة ترويجها في الأنبار

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، السبت، السيطرة على 60 الف حبة مخدرة، واجهاض محاولة ترويجها في محافظة الأنبار.

وذكر بيان للمديرية، انه "في عمليات نوعية جديدة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قسم الاستخبارات والأمن لفرقة المشاة الخامسة و استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة وجهد ميداني متواصل من إحكام السيطرة على 60 ألف حبة مخدرة من نوع (كبتاجون) كانت معدة للتهريب عن طريق بالون هوائي مزود بجهاز GPS في صحراء الأنبار".

واضاف البيان، أن "هذه العملية تأتي ضمن حملة أمنية واسعة لتجفيف منابع المخدرات وملاحقة المتورطين".