سرق 45 مليون دينار.. شرطة الكرخ تطيح بلص نفذ عملية احترافية داخل منفذ تجاري

أعلنت مديرية مكافحة إجرام الكرخ، اليوم السبت ( 7 شباط 2026 )، إلقاء القبض على متهم نفّذ عملية سرقة وُصفت بالاحترافية داخل أحد المنافذ التجارية ضمن قاطع الكرخ، بعد جهد أمني واستخباري مكثف أسفر عن كشف ملابسات الجريمة خلال وقت قياسي.

وذكرت المديرية في بيان، أن المتهم، ويدعى (صباح النمس)، استغل نافذة ضيقة لا تتجاوز أبعادها 30 سنتيمترًا للتسلل إلى داخل المحل، في أسلوب يعكس دقة وخطورة عالية في التنفيذ، قبل أن يباشر بتنفيذ مخططه المُعدّ مسبقًا.

وأضافت أن المتهم استخدم آلة خاصة لثقب القاصة الحديدية وفتحها، ليستولي على مبلغ مالي قدره 30 مليون دينار عراقي، إضافة إلى 10 آلاف دولار أمريكي، فضلاً عن سرقة 8 أجهزة موبايل حديثة، قبل أن يقوم بثقب الجادر من داخل المحل واتخاذه منفذًا للهروب، في محاولة لإرباك الجهات الأمنية وإخفاء معالم الجريمة.

وأوضحت أن مفارز مديرية مكافحة إجرام الكرخ/قسم البياع انتقلت فور وقوع الحادث إلى مكان السرقة، حيث أجرت الكشف الموقعي وجمعت الأدلة الجنائية، لتباشر بعدها بمتابعة خيوط القضية عبر الجهد الفني والاستخباري.

وبينت المديرية أن المتابعة الدقيقة والتحليل المهني قادا إلى كشف هوية المتهم، وتنفيذ عملية نوعية أفضت إلى إلقاء القبض عليه أصوليًا، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه تمهيدًا لإحالته إلى القضاء لينال جزاءه وفق القانون.

وأكدت في ختام بيانها أن الأجهزة الأمنية مستمرة في ملاحقة الخارجين عن القانون، وأن يد العدالة ستبقى حاضرة لحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم.