كأس آسيا لكرة الصالات: منتخبنا يودّع البطولة من نصف النهائي بعد الخسارة أمام إيران

ودّع منتخبنا الوطني، منافسات بطولة كأس آسيا لكرة الصالات، عقب الخسارة أمام نظيره الإيراني بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين ، في المباراة التي جرت اليوم الخميس ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة، المقامة حالياً في العاصمة الإندونيسية جاكرتا ، والتي تستمر حتى السابع من الشهر الجاري، فيما قدّم منتخبنا الوطني أداءً لافتاً عكس تطور كرة الصالات العراقية، مؤكداً حضوره القوي على مستوى القارة الآسيوية، تحت قيادة المدرب البرازيلي، جواو كارلوس باربوسا وملاكه المساعد.



