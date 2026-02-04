لا اتفاق حتى الآن بشأن رئاسة العراق

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني اليوم الأربعاء عدم التوصل لاتفاق بشأن منصب "رئيس العراق"، في ظل خلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين بشأن الاستحواذ على المنصب.

وقال بارزاني، "لم نتوصل إلى اتفاق حتى الآن بشأن منصب رئيس جمهورية العراق"

واضاف "قدمنا مقترحين لحسم هذا الأمر".

ويتنافس على المنصب 19 مرشحاً نالوا موافقة البرلمان العراقي والمحكمة الاتحادية العليا بعد استيفائهم شروط الترشيح للمنصب وفق الدستور العراقي.