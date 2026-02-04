فيحان يبحث مع مدير الأحوال المدنية والجوازات سبل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

بحث النائب الاول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدليمي مع مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، الفريق نشأت الخفاجي ، سبل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي، أن فيحان استقبل، في مكتبه، مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، الفريق نشأت الخفاجي، حيث جرى خلال اللقاء بحث واقع عمل المديرية، واستعراض آليات تطوير أدائها المؤسسي، وسبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في عموم المحافظات".

وأكد فيحان ، وفق البيان، أن دوائر الأحوال المدنية والجوازات والإقامة تُعد من المؤسسات ذات التماس المباشر بحياة المواطنين، لما تضطلع به من دور في تنظيم الشؤون القانونية والخدمية، مشددًا على أهمية دعمها بشكل مستمر لضمان كفاءة أدائها وتسهيل إجراءاتها، معربا عن دعم مجلس النواب لجميع الجهود التي تسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الرسمية.