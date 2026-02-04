الأخبار

الإطار التنسيقي يدعو لحسم ملف رئاسة الجمهورية خلال فترة قصيرة


دعا الإطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، ( 4 شباط 2026 )، لحسم ملف رئاسة الجمهورية خلال فترة قصيرة.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للإطار ان "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري المرقّم (٢٦٢) في مكتب السيد الحكيم، مساء اليوم، لمتابعة آخر المستجدات على الساحتين الوطنية والإقليمية، وبحث تطورات المرحلة الراهنة".

وجدّد الإطار التنسيقي، بحسب البيان "تأكيده على أهمية احترام التوقيتات الدستورية والالتزام بها وفق المدد التي نصّ عليها الدستور العراقي، داعياً إلى حسم ملف رئاسة الجمهورية خلال فترة قصيرة".

كما شدّد على "أهمية أن يولي الإخوة في إقليم كردستان الاهتمام بالمقترحات التي قدّمها وفد الإطار التنسيقي خلال زيارته الأخيرة إلى الإقليم، بما يسهم في تسريع التوافق وإنهاء حالة التعطيل".

وفي هذا السياق، دعا الإطار التنسيقي نوابه إلى أن يكونوا أحراراً في اختياراتهم في حال عدم التوصل إلى مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، مؤكداً أن استمرار تعطّل مؤسسات الدولة لا ينسجم مع حجم التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية المحيطة بالبلاد.

وعلى صعيد الوضع الإقليمي، أكّد الإطار التنسيقي رفضه القاطع لاستخدام الأراضي العراقية للاعتداء على أي دولة، التزاماً بما نصّ عليه الدستور العراقي، مشدداً في الوقت نفسه على دعوته للقوات الأمنية إلى اتخاذ مزيد من الاحتياطات اللازمة، مع التحلي بأقصى درجات ضبط النفس تجاه أي استفزازات، تفادياً لمنح أي ذريعة قد تُستغل لاستهداف العراق أو زعزعة استقراره".

