القبض على مسؤول تنظيمات الجناح المدني لحزب البعث المقبور في كركوك

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العامة في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء ( 4 شباط 2026 )، عن إلقاء القبض على مسؤول تنظيمات الجناح المدني لحزب البعث المحظور في محافظة كركوك.

وذكرت المديرية في بيان ، أن "مفارزها الأمنية تمكنت، وبعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، من اعتقال المتهم استنادًا إلى أحكام المادة (10) من قانون حظر حزب البعث".

وأوضح البيان أن "المتهم، الذي تشير إليه الأحرف الأولى (ج.ص.ح)، كان يشغل منصب مسؤول تنظيمات الجناح المدني لحزب البعث المنحل في ناحية الزاب التابعة لقضاء الحويجة بمحافظة كركوك".

وأضافت المديرية أنه "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيدًا لنيله جزاءه العادل وفقًا للقانون".